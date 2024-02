EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schneider Electric-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,79 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hat, hat nun 159,261 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Schneider Electric-Aktien wären am 12.02.2024 31 068,64 EUR wert, da der Schlussstand 195,08 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 210,69 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Schneider Electric betrug jüngst 109,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at