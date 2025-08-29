Schneider Electric Aktie

211,30EUR -2,35EUR -1,10%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.08.2025 07:15:11

Schneider Electric Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der der Aktien von Schneider Electric beim Kursziel von 220 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die Franzosen seien ein gutes Unternehmen, würden aber aktuell von der Konkurrenz etwas in den Schatten gestellt, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Neubewertung des Elektronik-Subsektors der europäischen Investitionsgüterbranche. Seine Favoriten heißen Siemens und Legrand./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
214,00 € 		Abst. Kursziel*:
2,80%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
211,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,12%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten