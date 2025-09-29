Schneider Electric Aktie

237,15EUR 1,65EUR 0,70%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

29.09.2025 07:44:01

Schneider Electric Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Phil Buller warf am Montag einen Blick auf die Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Die grundlegenden Trends sollten denen aus dem Vorquartal entsprochen haben, schrieb der Experte. Währungsentwicklungen lieferten wohl etwas mehr Gegenwind. Wichtiger als die Resultate sei der im Dezember anstehende Kapitalmarkttag./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
236,65 € 		Abst. Kursziel*:
-7,04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
237,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,23%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

