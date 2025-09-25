Schneider Electric Aktie

230,90EUR -1,35EUR -0,58%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.09.2025 14:54:15

Schneider Electric Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Einige Anleger hielten seine Einschätzung der Franzosen für zu vorsichtig und hofften am Kapitalmarkttag im Dezember auf höhere Margenziele, schrieb Phil Buller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er würde es aber bevorzugen, wenn sich das Management jetzt zurückhält und dann später positiv überrascht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
232,60 € 		Abst. Kursziel*:
-5,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
230,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,72%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten