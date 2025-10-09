Schneider Electric Aktie

251,25EUR 2,80EUR 1,13%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

09.10.2025 12:45:07

Schneider Electric Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 249 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
250,30 € 		Abst. Kursziel*:
-0,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
251,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,50%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:45 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
29.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
29.09.25 Schneider Electric Buy UBS AG
