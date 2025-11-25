Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
25.11.2025 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vivendi von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 25.11.2020 wurde das Vivendi-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Vivendi-Aktie bei 2,33 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Vivendi-Aktie investierten, hätten nun 4 288,956 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vivendi-Papiers auf 2,53 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 833,90 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,34 Prozent.
Alle Vivendi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
