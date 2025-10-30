AXA Aktie

Profitable AXA-Anlage? 30.10.2025 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren AXA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die AXA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hat, hat nun 72,464 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 842,75 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 29.10.2025 auf 39,23 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 184,28 Prozent angewachsen.

AXA war somit zuletzt am Markt 81,76 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

