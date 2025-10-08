AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AXA S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
39,16 €
Abst. Kursziel*:
9,81%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
39,70 €
Abst. Kursziel aktuell:
8,31%
Analyst Name::
Philip Kett
|17.09.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
