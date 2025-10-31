AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
31.10.2025 13:23:00
AXA-Aktie fällt nichtsdestotrotz: AXA steigert die Einnahmen kräftig
An der EURONEXT gibt die AXA-Aktie zeitweise 2,87 Prozent auf 38,21 Euro ab. Damit rangierte die Aktie am unteren Ende des EuroStoxx 50. Im laufenden Jahr hat sie aber rund 13 Prozent an Wert gewonnen.
Für Analyst Farooq Hanif von JPMorgan haben die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres im Rahmen der Erwartungen gelegen. Das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherungen habe aber enttäuscht. Er verwies zudem auf eine möglicherweise negative Preisentwicklung für AXA XL (Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken) im dritten Quartal.
Philip Kett von Jefferies führte an, dass AXA im vorgelegten Bericht eine Aufschlüsselung der Preisentwicklung im Nichtlebensversicherungsgeschäft geliefert habe. Auch wenn die Preise weiter gestiegen seien, so habe sich dennoch das Tempo im Vergleich zum Vorquartal deutlich verlangsamt, insbesondere in den kleineren Märkten.
Im Schaden- und Unfallbereich stiegen die Erträge in den ersten neun Monaten laut Mitteilung um 4 Prozent auf 46,2 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte mit rund elf Prozent deutlich stärker zu auf 42,3 Milliarden Euro.
/jha/he
PARIS (dpa-AFX)
