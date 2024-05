EURO STOXX 50-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kering-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.04.2023 wurde das Kering-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Kering-Aktie letztlich bei 579,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Kering-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,725 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.04.2024 579,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 335,65 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 42,10 Prozent vermindert.

Der Kering-Wert an der Börse wurde auf 41,71 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at