EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren LOréal-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden LOréal-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren LOréal-Anteile 360,75 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hat, hat nun 27,720 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.12.2023 12 090,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 436,15 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 20,90 Prozent.

LOréal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 233,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at