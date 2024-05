EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schneider Electric-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Schneider Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Schneider Electric-Aktie 158,16 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hat, hat nun 0,632 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Schneider Electric-Aktien wären am 13.05.2024 147,79 EUR wert, da der Schlussstand 233,75 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +47,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte Schneider Electric einen Börsenwert von 130,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at