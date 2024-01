EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Schneider Electric eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Schneider Electric-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schneider Electric-Aktie letztlich bei 120,95 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,827 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,91 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 29.01.2024 auf 182,52 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 50,91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schneider Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 102,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at