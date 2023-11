EURO STOXX 50-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Kering eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kering-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 613,70 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hat, hat nun 0,163 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,70 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 20.11.2023 auf 403,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,30 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Kering eine Marktkapitalisierung von 49,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at