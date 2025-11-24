L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Hochrechnung
|
24.11.2025 10:04:16
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die LOréal-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die LOréal-Aktie bei 164,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,064 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 2 192,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 361,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 119,22 Prozent erhöht.
LOréal wurde am Markt mit 192,47 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
|
17.11.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25