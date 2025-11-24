EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LOréal-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die LOréal-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die LOréal-Aktie bei 164,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,064 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 2 192,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 361,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 119,22 Prozent erhöht.

LOréal wurde am Markt mit 192,47 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at