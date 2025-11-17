L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Rentable LOréal-Investition?
|
17.11.2025 10:03:54
EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der LOréal-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 316,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LOréal-Aktie investiert, befänden sich nun 0,316 LOréal-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 359,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,39 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,39 Prozent angewachsen.
Der LOréal-Wert an der Börse wurde auf 191,14 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com