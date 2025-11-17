EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in LOréal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der LOréal-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 316,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LOréal-Aktie investiert, befänden sich nun 0,316 LOréal-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 359,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,39 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,39 Prozent angewachsen.

Der LOréal-Wert an der Börse wurde auf 191,14 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at