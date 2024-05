EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Schneider Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Schneider Electric-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Schneider Electric-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,252 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 863,11 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 29.04.2024 auf 216,05 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 186,31 Prozent.

Schneider Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 121,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at