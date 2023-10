EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingebracht

Am 30.10.2022 wurde das VINCI-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 93,28 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,072 VINCI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2023 109,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 102,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 9,35 Prozent.

VINCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at