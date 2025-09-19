VINCI Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vinci von 138 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Beschäftigungsdaten aus vielen Industrieländern halte er es für ratsam, für den gesamten Transportsektor Vorsicht walten zu lassen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er einen selektiven Investmentansatz und sucht nach Werten mit relativer Outperformance./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

