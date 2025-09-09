VINCI Aktie

117,70EUR 0,20EUR 0,17%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.09.2025 11:44:02

VINCI Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Harry Goad äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartung, dass das europäische Bauvolumen nach drei rückläufigen Jahren im Jahr 2026 wieder etwas Wachstum verzeichnen wird. Er nannte niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und den konjunkturellen Hintergrund als Treiber, potenziell noch ergänzt durch das deutsche Finanzpaket und einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine. Auch für europäische Baustoffunternehmen seien die Aussichten für das kommende Jahr vorteilhaft./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
116,65 € 		Abst. Kursziel*:
20,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
117,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,95%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten

Analysen zu VINCImehr Analysen

11:44 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VINCI 117,45 -0,04% VINCI

Aktuelle Aktienanalysen

10:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:53 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:53 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:52 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:38 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:34 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:55 ASML NV Buy UBS AG
07:36 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:35 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:21 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:06 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
07:04 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
06:31 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:16 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
08.09.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
08.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Inditex Outperform Bernstein Research
08.09.25 Walmart Outperform Bernstein Research
08.09.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
08.09.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
08.09.25 Alstom Market-Perform Bernstein Research
08.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
08.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
08.09.25 Siemens Market-Perform Bernstein Research
08.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.25 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen