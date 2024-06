Euronext-Handel CAC 40 in Rot

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 1,05 Prozent tiefer bei 7 914,27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,477 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,295 Prozent schwächer bei 7 974,44 Punkten, nach 7 998,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 978,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 914,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der CAC 40 auf 7 957,57 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 7 956,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Wert von 7 270,69 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,09 Prozent zu. Bei 8 259,19 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Zu den stärksten Einzelwerten im CAC 40 zählen derzeit STMicroelectronics (+ 1,94 Prozent auf 39,46 EUR), Kering (+ 0,92 Prozent auf 325,22 EUR), Sanofi (+ 0,85) Prozent auf 90,84 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,44 Prozent auf 742,20 EUR) und Michelin SA (+ 0,09 Prozent auf 37,10 EUR). Unter Druck stehen im CAC 40 derweil EssilorLuxottica (-1,95 Prozent auf 203,16 EUR), BNP Paribas (-1,61 Prozent auf 67,06 EUR), VINCI (-1,53 Prozent auf 113,09 EUR), Stellantis (-1,48 Prozent auf 19,88 EUR) und AXA (-1,07 Prozent auf 32,94 EUR).

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Société Générale (Societe Generale)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 9 935 027 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 365,691 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,91 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at