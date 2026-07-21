Euronext-Handel: CAC 40 letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent nach oben auf 8 363,14 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,451 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,104 Prozent auf 8 348,75 Punkte an der Kurstafel, nach 8 340,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 375,31 Punkte, das Tagestief hingegen 8 299,87 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 421,14 Punkte. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 8 235,72 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Wert von 7 798,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,05 Prozent. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 369 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 244,368 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at