LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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CAC 40 aktuell 21.07.2026 17:58:48

Euronext-Handel: CAC 40 letztendlich im Plus

Euronext-Handel: CAC 40 letztendlich im Plus

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Zum Handelsschluss ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent nach oben auf 8 363,14 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,451 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,104 Prozent auf 8 348,75 Punkte an der Kurstafel, nach 8 340,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 375,31 Punkte, das Tagestief hingegen 8 299,87 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 421,14 Punkte. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 8 235,72 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Wert von 7 798,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,05 Prozent. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 369 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 244,368 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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11:45 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
14.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 18,49 2,27% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 471,60 -1,74% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 26,01 0,39% Renault S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 53,96 1,47% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
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