Euronext-Handel: CAC 40 steigt

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,50 Prozent stärker bei 7 649,56 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,395 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,228 Prozent höher bei 7 628,60 Punkten, nach 7 611,26 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 607,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 662,52 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,761 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 08.01.2024, bei 7 450,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 034,16 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.02.2023, den Wert von 7 119,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 1,58 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 7 702,95 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 060 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 388,866 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at