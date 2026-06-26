Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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26.06.2026 07:35:21
Europe heat wave 'virtually impossible' without human impact
A new study says Europe's current heat wave would have been nearly impossible without climate change and is now 200 more likely than 20 years ago. And Germany is expecting things to warm up even more. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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