F5 Networks Aktie

WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

27.10.2025 23:01:20

F5, Inc. Q4 Income Rises

(RTTNews) - F5, Inc. (FFIV) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $190.49 million, or $3.30 per share. This compares with $165.29 million, or $2.83 per share, last year.

Excluding items, F5, Inc. reported adjusted earnings of $256.63 million or $4.39 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.5% to $810.09 million from $746.67 million last year.

F5, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $190.49 Mln. vs. $165.29 Mln. last year. -EPS: $3.30 vs. $2.83 last year. -Revenue: $810.09 Mln vs. $746.67 Mln last year.

