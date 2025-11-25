F5 Networks Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit F5 Networks-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 155,27 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das F5 Networks-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,440 F5 Networks-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 236,14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 520,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,08 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete F5 Networks eine Marktkapitalisierung von 13,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
