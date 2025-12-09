NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in F5 Networks-Aktien verdienen können.

Am 09.12.2015 wurden F5 Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die F5 Networks-Aktie an diesem Tag 100,34 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die F5 Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 0,997 F5 Networks-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der F5 Networks-Aktie auf 248,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 247,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 147,37 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von F5 Networks belief sich jüngst auf 14,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at