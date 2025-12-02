F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|Lukrative F5 Networks-Anlage?
|
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 164,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,879 F5 Networks-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des F5 Networks-Papiers auf 238,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 523,93 USD wert. Mit einer Performance von +45,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war F5 Networks zuletzt 13,90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!