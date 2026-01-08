Fast Retailing Aktie

Fast Retailing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RD7W / ISIN: US31188H1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 08:10:51

Fast Retailing Q1 Profit Rises

(RTTNews) - Fast Retailing Co. reported first quarter profit attributable to owners of the parent of 147.45 billion yen, up 11.7% from previous year. Earnings per share was 479.89 yen compared to 429.51 yen. For the three months ended 30 November 2025, revenue was 1.03 trillion yen, an increase of 14.8% from a year ago.

For the fiscal year ending 31 August 2026, the company projects: profit attributable to owners of the parent of 450.0 billion yen, and revenue of 3.8 trillion yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fast Retailing Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Fast Retailing Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fast Retailing Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 37,82 4,62% Fast Retailing Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen