Fastly Aktie
WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008
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14.11.2026 21:36:01
Fastly: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Fastly (NASDAQ:FSLY) reported record quarterly revenue of $190.2 million. The edge cloud platform speeds up websites and secures network traffic, and it's expanding customer accounts while boosting operating profits. Three takeaways from management's comments stand out for long-term investors.
Fastly's shifting customers from single-product bandwidth delivery to a unified platform offering six product suites. When clients adopt multiple suites, switching costs increase and net retention rate, which measures spending expansion from existing accounts, climbs.
Artificial intelligence models rely on autonomous software agents that interact with enterprise applications. Fastly sells security tools like web application firewalls, which block online threats, to govern and protect agentic traffic and secure critical workloads.
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