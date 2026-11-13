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WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008

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13.11.2026 03:24:13

Fastly vs. UiPath: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Buy Going into 2027?

Modern digital experiences require speed and intelligent automation to remain competitive. If you are choosing between Fastly (NASDAQ:FSLY) and UiPath (NYSE:PATH), you are weighing two distinct ways to bet on software infrastructure.

Fastly focuses on moving data closer to the user to reduce lag for websites and apps while managing the massive growth in artificial intelligence bot traffic. UiPath uses artificial intelligence to automate repetitive office tasks across entire organizations. While both are high-growth businesses among tech stocks, they operate in very different corners of the technology landscape.

Fastly operates an edge cloud platform that serves as a vital component for high-traffic websites. The company moves processing power closer to the end user to improve speed and security for global brands. Key customers include TikTok, though relying on a few major accounts adds a layer of risk to the business. Fastly also maintains strategic partnerships with providers like Comcast (NASDAQ:CMCSA) to expand its reach.

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Fastly 15,05 -3,03% Fastly
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 4,00 -4,31% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
UiPath 12,04 1,99% UiPath

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