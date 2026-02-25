Federal Signal Aktie
WKN: 857967 / ISIN: US3138551086
|
25.02.2026 14:06:25
Federal Signal Corp Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Federal Signal Corp (FSS) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $60.8 million, or $0.99 per share. This compares with $50.0 million, or $0.81 per share, last year.
Excluding items, Federal Signal Corp reported adjusted earnings of $71.6 million or $1.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.5% to $597.1 million from $472.0 million last year.
Federal Signal Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60.8 Mln. vs. $50.0 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.81 last year. -Revenue: $597.1 Mln vs. $472.0 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Federal Signal Corp.
|
24.02.26
|Ausblick: Federal Signal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Federal Signal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Federal Signal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)