FedEx Aktie

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

18.09.2025 22:48:38

Fedex schneidet besser ab als erwartet

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistik-Konzern FedEx ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. In den drei Monaten bis Ende August stieg der Umsatz stieg von 21,6 Milliarden auf 22,2 Milliarden US-Dollar (rund 18,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Memphis mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von 1,2 auf 1,3 Milliarden Dollar. Dabei profitierte der DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) -Konkurrent von einem robusten Inlandspaketgeschäft sowie Kostensenkungen. Analysten hatten im Vorfeld mit weniger gerechnet.

Unter dem Strich erzielte Fedex einen Gewinn von 820 Millionen Dollar und dabei etwas mehr als im Vorjahr. Dabei belastete ein einmaliger Ertragssteueraufwand. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich deutlich von 3,60 auf 3,83 Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen lag. Die Aktie gewann im nachbörslichen US-Handel daraufhin fast acht Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Fedex ein Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht das Unternehmen in einer breiten Spanne von 17,20 bis 19 Dollar. Analysten haben hier bislang 18,25 Dollar auf dem Zettel./nas

