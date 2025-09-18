FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
18.09.2025 22:48:38
Fedex schneidet besser ab als erwartet
MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistik-Konzern FedEx ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. In den drei Monaten bis Ende August stieg der Umsatz stieg von 21,6 Milliarden auf 22,2 Milliarden US-Dollar (rund 18,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Memphis mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von 1,2 auf 1,3 Milliarden Dollar. Dabei profitierte der DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) -Konkurrent von einem robusten Inlandspaketgeschäft sowie Kostensenkungen. Analysten hatten im Vorfeld mit weniger gerechnet.
Unter dem Strich erzielte Fedex einen Gewinn von 820 Millionen Dollar und dabei etwas mehr als im Vorjahr. Dabei belastete ein einmaliger Ertragssteueraufwand. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich deutlich von 3,60 auf 3,83 Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen lag. Die Aktie gewann im nachbörslichen US-Handel daraufhin fast acht Prozent.
Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Fedex ein Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht das Unternehmen in einer breiten Spanne von 17,20 bis 19 Dollar. Analysten haben hier bislang 18,25 Dollar auf dem Zettel./nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FedEx Corp.mehr Nachrichten
|
22:48
|Fedex schneidet besser ab als erwartet (dpa-AFX)
|
17.09.25
|Ausblick: FedEx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.09.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FedEx von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
04.09.25
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.09.25
|Erste Schätzungen: FedEx verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.08.25
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.08.25
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.08.25
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte ein FedEx-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu FedEx Corp.mehr Analysen
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.24
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.24
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
|22.03.24
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.12.23
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.12.23
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|193,28
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX & DAX schließen deutlich fester -- US-Börsen legen letztlich zu -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbrachte den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.