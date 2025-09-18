Vinci Aktie
WKN DE: A0Q3RH / ISIN: US9273201015
|Auftrag erhalten
|
18.09.2025 21:05:00
VINCI-Aktie: VINCI punktet mit Großauftrag - Elektrifizierung von Rail Baltica
Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, umfasst der Auftrag die Elektrifizierung des Projekts Rail Baltica in Litauen, Lettland und Estland. Das Volumen beträgt insgesamt 1,77 Milliarden Euro, darauf entfallen 885 Millionen Euro auf die VINCI-Tochter Cobra. Das Projekt umfasst 870 Kilometer Gleise. Die erste von zwei Phasen soll 2030 abgeschlossen werden.
DJG/mgo/cln
DOW JONES
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
