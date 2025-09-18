Vinci Aktie

WKN DE: A0Q3RH / ISIN: US9273201015

Auftrag erhalten 18.09.2025 21:05:00

VINCI-Aktie: VINCI punktet mit Großauftrag - Elektrifizierung von Rail Baltica

VINCI hat mit Partnern einen Großauftrag im Baltikum an Land gezogen.

Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, umfasst der Auftrag die Elektrifizierung des Projekts Rail Baltica in Litauen, Lettland und Estland. Das Volumen beträgt insgesamt 1,77 Milliarden Euro, darauf entfallen 885 Millionen Euro auf die VINCI-Tochter Cobra. Das Projekt umfasst 870 Kilometer Gleise. Die erste von zwei Phasen soll 2030 abgeschlossen werden.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

Aktien in diesem Artikel

Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh 29,40 2,08% Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX & DAX schließen deutlich fester -- US-Börsen legen zu -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbringt den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

