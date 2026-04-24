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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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24.04.2026 20:03:21

FIFA World Cup: Which German players will make the final cut?

Several players on Germany's national football team have really stood out during the squad's recent test matches ahead of this summer's major soccer tournament.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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