Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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16.09.2026 04:06:58
Figma Stock Analysis: Buy or Sell?
Revenue growth is accelerating.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 13, 2026. The video was published on Sept. 15, 2026.
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Nachrichten zu Figma
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05.08.26
|Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Figma
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