First Citizens Bancshares Aktie
WKN DE: A406MH / ISIN: US3194621070
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23.07.2026 13:08:36
First Citizens Bancshares Inc. Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - First Citizens Bancshares Inc. (FCNCA) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $640 million, or $55.52 per share. This compares with $561 million, or $42.36 per share, last year.
Excluding items, First Citizens Bancshares Inc. reported adjusted earnings of $659 million or $57.09 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.5% to $2.432 billion from $2.373 billion last year.
First Citizens Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $640 Mln. vs. $561 Mln. last year. -EPS: $55.52 vs. $42.36 last year. -Revenue: $2.432 Bln vs. $2.373 Bln last year.
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|First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A-
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