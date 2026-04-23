First Citizens Bancshares Inc. Bottom Line Rises In Q1

(RTTNews) - First Citizens Bancshares Inc. (FCNCA) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $508 million, or $42.63 per share. This compares with $468 million, or $34.47 per share, last year.

Excluding items, First Citizens Bancshares Inc. reported adjusted earnings of $534 million or $44.86 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.8% to $2.786 billion from $2.895 billion last year.

First Citizens Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $508 Mln. vs. $468 Mln. last year. -EPS: $42.63 vs. $34.47 last year. -Revenue: $2.786 Bln vs. $2.895 Bln last year.