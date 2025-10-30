D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
|
30.10.2025 12:23:26
First-class hen party on Essen-Cologne train confuses DB
Three passengers loitering on a local train after it reached its final station caught the driver unawares in Cologne. Police are seeking an unknown individual for befouling the train carriage with a trio of chickens.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
