First Solar Aktie
WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070
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30.04.2026 23:59:22
First Solar (FSLR) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, April 30, 2026 at 4:30 p.m. ETFirst Solar (NASDAQ:FSLR) reported record first-quarter sales and margin expansion despite international headwinds, with U.S. manufacturing achieving near full utilization and India volumes contributing significant backlog at lower average price points. The CURE technology launch was completed at the Perrysburg facility, positioning First Solar for continued operational differentiation and potential future revenue gains tied to technology adjusters as fleet-wide deployment progresses. Management reaffirmed unchanged full-year guidance and indicated continued discipline in U.S. bookings ahead of key trade and policy decisions, maintaining a strong balance sheet and strategic emphasis on U.S. and India supply chain independence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs
|15 800,00
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|First Solar Inc
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