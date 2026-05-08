Fluence Energy Aktie

Fluence Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C6A3 / ISIN: US34379V1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.05.2026 17:13:43

Fluence Energy Stock Surges 33%

(RTTNews) - Fluence Energy, Inc. (FLNC) shares jumped 33.08 percent to $25.25, up $6.28 on Friday, possibly after yesterday's news as the company reported improved second-quarter results with narrowing losses and higher revenue.

The stock is currently trading at $25.25, compared to a previous close of $18.97 on the Nasdaq. It opened at $23.77 and traded between $23.77 and $26.98 during the session, with volume reaching 25.04 million shares.

The company reported revenue of $464.9 million for the quarter ended March 31, 2026, up from $431.6 million last year. Net loss narrowed to $20.9 million, or $0.16 per share, from a loss of $31.0 million, or $0.24 per share a year earlier, reflecting improved operating performance.

The stock has traded between $4.40 and $33.51 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fluence Energy

mehr Nachrichten