Fluence Energy Aktie
WKN DE: A3C6A3 / ISIN: US34379V1035
|
08.05.2026 17:13:43
Fluence Energy Stock Surges 33%
(RTTNews) - Fluence Energy, Inc. (FLNC) shares jumped 33.08 percent to $25.25, up $6.28 on Friday, possibly after yesterday's news as the company reported improved second-quarter results with narrowing losses and higher revenue.
The stock is currently trading at $25.25, compared to a previous close of $18.97 on the Nasdaq. It opened at $23.77 and traded between $23.77 and $26.98 during the session, with volume reaching 25.04 million shares.
The company reported revenue of $464.9 million for the quarter ended March 31, 2026, up from $431.6 million last year. Net loss narrowed to $20.9 million, or $0.16 per share, from a loss of $31.0 million, or $0.24 per share a year earlier, reflecting improved operating performance.
The stock has traded between $4.40 and $33.51 over the past 52 weeks.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluence Energy
|
06.05.26
|Ausblick: Fluence Energy präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Fluence Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.02.26
|Fluence Energy-Aktie rutscht ab: Siemens-Tochter macht weiterhin Verluste - Umsatz steigt spürbar (finanzen.at)
|
04.02.26