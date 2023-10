Fondsmanager Ron Baron bullish: Kurs der Tesla-Aktie wird sich in den nächsten Jahren vervielfachen

• Ron Baron traut Tesla Kursverfünffachung zu• Tesla wird das neue Intel• Baron selbst massiv investiert

In einem Interview mit CNBC hat der US-amerikanische Investmentfondsmanager Ronald Stephen Baron, der Gründer der Investment-Management-Firma Baron Capital, eine überaus bullishe Prognose für die Tesla-Aktie abgegeben.

Tesla mindestens vor Kursvervierfachung

Über das Börsenpotenzial des Elektroautobauers sagte Baron: "Ich denke, Tesla wird an der Börse in den nächsten sieben Jahren etwa vier- bis fünfmal so groß sein wie jetzt".

Dabei führte der Marktexperte insbesondere die Einführung neuer Fahrzeuge als Grund für seine optimistische Zukunftsprognose für Tesla an. Zudem nannte Baron auch das Batteriegeschäft und Teslas Fokus auf Software als mitverantwortlich für den voraussichtlichen Kurssprung des Elektroautounternehmens an der Börse. Insbesondere im Softwaregeschäft traut der Investor Tesla große Sprünge zu, dies werde der Standard für alle Elektroautofahrzeuge werden, prognostizierte er. "Tesla wird das sein, was Intel für Computer ist", so der Marktexperte optimistisch.

Zudem rechnet Baron damit, dass der Siegeszug von Tesla dem Fahrzeugmarkt für traditionelle Antriebe empfindlichen Schaden zufügen wird: Jedes Mal, wenn jemand ein Elektroauto kaufe, werde eine Maschine mit Verbrennungsmotor weniger gekauft.

Baron selbst Tesla-Großinvestor

Ein derart hoher Kursanstieg wie von Baron prognostiziert dürfte auch den Investmentfondsmanager selbst profitieren lassen. Baron ist Großinvestor bei Tesla und hat 4,5 Millionen Tesla-Aktien im persönlichen Besitz. Zeitgleich ist Tesla auch Teil zahlreicher seiner Investmentfonds, wie er im CNBC-Interview nochmals bestätigte: "Bei den Fonds, die ich verwalte, ist sie [die Tesla-Beteiligung, Anm. d. Red.] bis zum Äußersten ausgeschöpft".

Tesla-Verfünffachung würde Konzernriesen schaffen

Eine Verfünffachung des Marktwertes, wie von Baron prognostiziert, würde eine Marktkapitalisierung von rund 3,9 Billionen Dollar bedeuten - Tesla wäre somit mit Abstand das wertvollste Unternehmen der Welt. Aktuell ist das Unternehmen an der Börse rund 798,58 Milliarden Dollar wert, die Aktie wird bei 246,53 US-Dollar gehandelt (Schlusskurs vom 03.10.2023) und würde nach der Kursvervielfachung bis auf 1.233 US-Dollar springen.

Ein derart hohes Kursziel haben aktuell selbst die bullishsten Tesla-Analysten nicht auf dem Zettel. Durchschnittlich rechnen Experten mit einem Sprung bis auf 264,56 US-Dollar, was bereits einem Aufwärtspotenzial von rund 7,3 Prozent entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt aktuell bei 400 US-Dollar und stammt von Morgan Stanley.



