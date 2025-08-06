Fortinet Aktie

Fortinet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.08.2025 01:54:51

Fortinet, Inc. Bottom Line Advances In Q2

(RTTNews) - Fortinet, Inc. (FTNT) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $440.1 million, or $0.57 per share. This compares with $379.8 million, or $0.49 per share, last year.

Excluding items, Fortinet, Inc. reported adjusted earnings of $491.1 million or $0.64 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.7% to $1.630 billion from $1.434 billion last year.

Fortinet, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $440.1 Mln. vs. $379.8 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.49 last year. -Revenue: $1.630 Bln vs. $1.434 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.62 - $0.64 Next quarter revenue guidance: $1.670 - $1.730 Bln Full year EPS guidance: $2.47 - $2.53 Full year revenue guidance: $6.675 - $6.825 Bln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fortinet Incmehr Nachrichten