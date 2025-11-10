Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Anleger in New York schicken den NASDAQ 100 am Morgen erneut ins Plus.

Um 16:00 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,86 Prozent auf 25 525,60 Punkte zu. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,43 Prozent auf 25 418,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25 059,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 553,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 412,99 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 221,75 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 611,27 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Stand von 21 117,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 21,69 Prozent zu. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin (+ 7,98 Prozent auf 669,42 USD), Micron Technology (+ 7,02 Prozent auf 254,63 USD), Palantir (+ 6,41 Prozent auf 189,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,44 Prozent auf 243,92 USD) und Lam Research (+ 4,00 Prozent auf 165,72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Verisk Analytics A (-2,02 Prozent auf 210,32 USD), JDcom (-1,32 Prozent auf 31,37 USD), Fortinet (-1,28 Prozent auf 80,74 USD), Atlassian (-1,14 Prozent auf 156,03 USD) und MercadoLibre (-1,10 Prozent auf 2 085,43 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 151 836 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at