Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
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29.07.2026 22:51:14
Fortinet, Inc. Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Fortinet, Inc. (FTNT) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $606.3 million, or $0.82 per share. This compares with $440.1 million, or $0.57 per share, last year.
Excluding items, Fortinet, Inc. reported adjusted earnings of $665.0 million or $0.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.6% to $2.047 billion from $1.630 billion last year.
Fortinet, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $606.3 Mln. vs. $440.1 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.57 last year. -Revenue: $2.047 Bln vs. $1.630 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.83 To $ 0.87 Next quarter revenue guidance: $ 2.010 B To $ 2.100 B Full year EPS guidance: $ 3.41 To $ 3.47 Full year revenue guidance: $ 8.020 B To $ 8.180 B
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