Fraport-Aktie verteuert sich: Fraport hat Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert - Fraport will für 2023 Dividende wieder ausfallen lassen

Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich der internationale Flughafenbetreiber auf Kurs.

Den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) steigerte der MDAX-Konzern im Zeitraum Juli bis September um 14 Prozent auf 478,1 Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 236 Millionen Euro, verglichen mit 115 Millionen im Vorjahr. Je Aktie konnte das Unternehmen den Gewinn mehr als verdoppeln auf 2,55 Euro von 1,24. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 1,220 Milliarden Euro von 1,02 Milliarden.

Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen weiterhin damit, beim EBITDA und Konzerngewinn jeweils die obere Hälfte der Prognosespannen zu erreichen. Die EBITDA-Bandbreite liegt bei 1,04 bis 1,20 Milliarden Euro, die Konzerngewinnspanne bei 300 bis 420 Millionen Euro.

Beim Passagieraufkommen erwartet Fraport, am Flughafen Frankfurt den mittleren Bereich der Zielspanne zu erreichen. Die Zielspanne lautet: mehr als 80 Prozent bis etwa 90 des Passagieraufkommens im Vorkrisenjahr 2019 (2019: rund 70,6 Millionen Fluggäste). In den neun Monaten bis Ende September nutzten bereits 44,5 Millionen Passagiere das Rhein-Main-Drehkreuz.

Fraport will für 2023 Dividende wieder ausfallen lassen

Fraport will auch für 2023 laut CEO Stefan Schulte keine Dividende ausschütten. Eine Dividende könne der Konzern erst wieder ausschütten, wenn er näher an dem Ziel bei den Nettofinanzschulden sei, sagte Schulte in der Pressekonferenz zu den Drittquartalszahlen.

Im Gesamtjahr rechnet der internationale Flughafenbetreiber angesichts all der derzeitigen Investitionen mit einer im Vorjahresvergleich etwa "stabilen" Nettofinanzverschuldung in Relation zum operativen Gewinn EBITDA, die 6,9x betrug. Eine "leichte Verbesserung" zum Vorjahr ist laut Investorenpräsentation drin.

CFO Matthias Zieschang zufolge bewegt sich der Konzern bei der Nettofinanzverschuldung "in die richtige Richtung".

Fraport hat seit dem Geschäftsjahr 2019 keine Dividende mehr ausgeschüttet, für 2018 erhielten die Aktionäre 2,00 Euro je Aktie.

Die Fraport-Aktie legt via XETRA zeitweise um 2,42Prozent auf 48,47 Euro zu.

FRANKFURT (Dow Jones)