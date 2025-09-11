Fraport Aktie

72,50EUR -0,05EUR -0,07%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.09.2025 07:26:18

Fraport Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Einfluss des Flughafens in Lima auf das Konzernergebnis. Der peruanische Flughafen unterstreiche Fraports Cashflow-Wendepunkt ab 2027, da die Entwicklungsinvestitionen ausliefen und neue Anlagen in die Betriebsphase übergingen. In seinen Schätzungen für den Flughafenbetreiber berücksichtigte er neue Zielsetzungen für den südamerikanischen Flughafen./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
72,80 € 		Abst. Kursziel*:
-1,10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
72,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,69%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten