NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die Erwartungen an den Flughafenbetreiber seien bereits hoch. Der Gegenwind für die Umsatzentwicklung werde zwar durch eine bessere Ausgabenkontrolle und die nahende Trendwende bei der Barmittelentwicklung überkompensiert, was auch bei möglicherweise höher als erwarteten Investitionen 20206 gelte. Doch die Verschuldung sei immer noch erhöht./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
