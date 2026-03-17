Frauenthal-Aktie stabil: Vorstand wird erweitert

Der Aufsichtsrat hat am Dienstag Maximilian Schauer in das Gremium bestellt, er wird als Chief Development Officer die Verantwortung für die Division Business Development übernehmen und unter anderem für die Themen IT und Versicherungen zuständig sein, hieß es in einer Aussendung. Neben ihm bleiben CEO Hannes Winkler und Finanzvorständin Erika Hochrieser Teil des Vorstandsteams.

In Wien verharrt die Frauenthal-Aktie zeitweise unverändert bei 22,20 Euro.

tpo/bel

APA