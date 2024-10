Freitagshandel in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent auf 4 473,44 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 4 474,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 474,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 469,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 491,85 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0,425 Prozent nach. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 18.09.2024, einen Stand von 4 398,94 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, bei 4 442,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 917,68 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,32 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 1,98 Prozent auf 4,11 GBP), BASF (+ 1,74 Prozent auf 47,01 EUR), Richemont (+ 1,42 Prozent auf 128,30 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 57,50 EUR) und Rio Tinto (+ 0,98 Prozent auf 49,95 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BAT (-3,52 Prozent auf 26,32 GBP), RELX (-1,96 Prozent auf 36,52 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,67 Prozent auf 49,50 CHF), GSK (-1,63 Prozent auf 14,72 GBP) und Unilever (-1,37 Prozent auf 47,91 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 995 656 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 475,245 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at